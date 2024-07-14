الأهلي يكشف عن برنامج الفريق في معسكره بالنمسا

فيما تنطلق المرحلة الثانية، في مدينة سالفدن، يوم 27 يوليو الحالي وتستمر حتى السادس من أغسطس، موعد عودة بعثة الفريق إلى جدة لاستكمال مراحل الإعداد، ويلعب خلالها الفريق مواجهتين تجريبيتين، لم يحدد بعد مواعيدها أو الفرق.