الأهلي يكشف عن برنامج الفريق في معسكره بالنمسا

كشف النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن برنامج الفريق الكروي الأول، في معسكره الإعدادي الخارجي، الذي تستضيفه النمسا، استعداداً للموسم الجديد 2024/ 2025.
وسيخوض الفريق معسكره في النمسا على مرحلتين؛ الأولى تحتضنها مدينة فرايشتات النمساوية، ابتداءً من غداً الاثنين الموافق 15 يوليو الجاري، وتختتم في 27 من الشهر ذاته، وفيها يخوض الفريق ثلاث مباريات تجريبية.
فيما تنطلق المرحلة الثانية، في مدينة سالفدن، يوم 27 يوليو الحالي وتستمر حتى السادس من أغسطس، موعد عودة بعثة الفريق إلى جدة لاستكمال مراحل الإعداد، ويلعب خلالها الفريق مواجهتين تجريبيتين، لم يحدد بعد مواعيدها أو الفرق.
يشار إلى أن الفريق دشن عودته لتدريبات يوم السابع من يوليو الجاري في مقر النادي، تحت إشراف الألماني ماتياس يايسله، إذ أخضع اللاعبين خلال الفترة الماضية لتدريبات لياقية صباحية ومسائية.
ويقص الفريق مبارياته الرسمية للموسم الجديد، بمواجهة الهلال، 13 أغسطس المقبل، في المباراة الأولى لبطولة كأس السوبر السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.