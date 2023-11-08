دوري أبطال آسيا: النصر والهلال يقتربان من التأهل لثمن النهائي.. والاتحاد انتظار والفيحاء يودع

تباينت نتائج الأندية السعودية الأربعة المشاركة في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023/2024، عقب نهاية الجولة الرابعة من المسابقة لمنطقة غرب القارة.
وأسدل الستار أمس عن الجولة الرابعة وفيها كانت نتائج أندية دوري روشن متباينة حيث حصد الهلال والنصر انتصارين، وهزائم لكل من الاتحاد والفيحاء.
وكشفت نتائج الجولة قطع ناديي الهلال والنصر خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور ثمن النهائي حيث بات تواجدهما في الدور القادم مسألة وقت فيما مازلت حظوظ الاتحاد رغم خسارته من أمام القوة الجوية العراقي كبيرة في خطف بطاقة الترشح، في حين تلاشت آمال الفيحاء في مشاركته الأولى بالبطولة القارية من التأهل.
واصل النصر حصد الانتصارات بعدما تغلب خارج ملعبه على الدحيل القطري 3-2، وابتعد النصر في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لبيرسيبوليس، ونقطتين للاستقلال ونقطة للدحيل.
وبات النصر يحتاج إلى نقطة واحدة من مباراته القادمة ليضع قدماً في دور ثمن نهائي لأعرق البطولات الآسيوية، كما أن تعثر أقرب مطارديه بيرسيبوليس الإيراني سيؤهل أصفر العاصمة رسمياً في الدور القادم.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 27 نوفمبر (الجاري)، حيث يلتقي النصر مع بيرسيبوليس في الرياض، والدحيل مع بيرسيبوليس في الدوحة.
كرر نادي الهلال تفوقه على مضيفه مومباي سيتي الهندي وتغلب عليه 2-0، وحافظ الهلال على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام نافباهور، مقابل 3 نقاط لناساجي مازانداران، في حين بقي رصيد مومباي سيتي خالياً من النقاط.
وضع الهلال لا يختلف كثيراً عن جاره وغريمه التقليدي النصر ففوزه في المباراة القادمة على منافسه نافباهور الأوزبكي خارج ملعبه سيضمن بشكل رسمي تأهل صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج باللقب القاري إلى دور الـ16.
أما في حال تعادله مع منافسه في المباراة القادمة سينتظر الهلال حتى الجولة الأخيرة حينما يستضيف ناساجي مازانداران فالفوز عليه سيمنحه بطاقة التأهل، كما أن تعثر منافسه نافباهور الأوزبكي سواء بالخسارة أو تعادل من أمام مومباي في الجولة الأخيرة سيضعه في الدور القادم.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 28 نوفمبر (الجاري)، حيث يلتقي نافباهور مع الهلال في نامانغان، وناساجي مازانداران مع مومباي سيتي في طهران.
تكبد الاتحاد أول هزيمة له في البطولة أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بهدفين نظيفين، هذه النتيجة حرمت الفريق من قطع تذكرة العبور مبكراً إلى الدور القادم، كما أنها عجلت برحيل مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو الذي أقيل بعد هذه الخسارة على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.
ورغم الخسارة حافظ الاتحاد على ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من سيباهان والقوة الجوية، في حين بقي رصيد ايه جي ام كي خالياً من النقاط.
وعقب هذه الهزيمة بات فريق الاتحاد مطالباً على الورق بحصد 4 نقاط من مباراتيه القادمتين لكي يضمن بشكل رسمي تواجده في ثمن النهائي، ومن الممكن أن تتقلص النقاط الأربع إلى ثلاث إذا فاز في المباراة القادمة وحسم التعادل مواجهة منافسيه على بطاقة الترشح القوة الجوية وسيباهان الإيراني.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 27 نوفمبر (الجاري)، حيث يلتقي ايه جي ام كي مع الاتحاد في الماليك، وسيباهان مع القوة الجوية.
تعرض الفيحاء للخسارة الثالثة في مجموعته بسقوطه أمام ضيفه العين الإماراتي، عقب هذه الهزيمة تلاشت حظوظ الفيحاء في كتابة التاريخ بالتأهل للدور القادم في أول مشاركة له في البطولة القارية حيث خطف العين بطاقة الترشح عن المجموعة بعد أن ابتعد في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من باختا كور وآهال، و3 للفيحاء، حيث ضمن صدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.