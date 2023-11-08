دوري أبطال آسيا: النصر والهلال يقتربان من التأهل لثمن النهائي.. والاتحاد انتظار والفيحاء يودع

تعرض الفيحاء للخسارة الثالثة في مجموعته بسقوطه أمام ضيفه العين الإماراتي، عقب هذه الهزيمة تلاشت حظوظ الفيحاء في كتابة التاريخ بالتأهل للدور القادم في أول مشاركة له في البطولة القارية حيث خطف العين بطاقة الترشح عن المجموعة بعد أن ابتعد في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من باختا كور وآهال، و3 للفيحاء، حيث ضمن صدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.