الاتحاد يتعادل مع الوصل في ثاني تجاربه الودية بالإمارات

وتعد هذه المواجهة الثانية للاتحاد في معسكره الإعدادي في دبي خلال فترة توقف دوري روشن السعودي تزامناً مع تحضيرات ومشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، حيث تغلب يوم السبت الماضي على الفيحاء بهدفين دون رد.