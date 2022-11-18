الاتحاد يتعادل مع الوصل في ثاني تجاربه الودية بالإمارات

خيم التعادل الإيجابي هدف لهدف على المواجهة الودية التي جمعت اتحاد جدة ومضيفه الوصل الإماراتي، مساء اليوم الجمعة على ملعب زعبيل بنادي الوصل، ضمن معسكر الاتحاد الخارجي في دبي، خلال فترة التوقف الحالية استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي عقب نهاية كأس العالم قطر 2022.
بادر فريق الاتحاد إلى التسجيل مبكراً عن طريق مهاجمه هارون كمارا، بعد متابعته لتسديدة مرتدة من القائم ليودعها في الشباك الخالية بالدقيقة السابعة.
وتمكن الوصل الإماراتي من تعديل النتيجة بواسطة لاعبه توماس شانكالاي من تسديدة قوية بيمناه سكنت الزاوية اليمنى للحارس الاتحادي بالدقيقة 64من زمن المباراة.
ودخل المدير الفني للاتحاد البرتغالي نونو سانتو المواجهة بتشكيلة مكونة من: مارسيلو جروهي، بامسعود، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي، كورونادو، هيلدر كوستا، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو، هارون كمارا، محمد الصيعري.
وتعد هذه المواجهة الثانية للاتحاد في معسكره الإعدادي في دبي خلال فترة توقف دوري روشن السعودي تزامناً مع تحضيرات ومشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، حيث تغلب يوم السبت الماضي على الفيحاء بهدفين دون رد.