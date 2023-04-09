في الجولة 23 من دوري روشن .. الاتفاق يتعثر بالتعادل أمام التعاون

تعثر فريق الاتفاق الأول لكرة القدم ، بالتعادل الإيجابي ، أمام مستضيفه التعاون بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد ، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة ، في افتتاح الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
انتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدف اللاعب "كوايسون" بعد استثماره لكرة مرتدة.
وتألق مدافع التعاون عون السلولي في إنقاذ فريقه من هدف ثانٍ للضيوف عند الدقيقة 30 حينما أبعد كرة متجهة إلى المرمى الخالي.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 79 عدل البديل الناجح عبدالله رديف النتيجة لفريقه التعاون، من خلال رأسية رائعة ، مستثمرًا عرضية "كاكو ".
وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 إهدار "كوايسون" ركلة جزاء للاتفاق .
بتلك النتيجة بقي التعاون خامسًا برصيد 37 نقطة، والاتفاق في المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.