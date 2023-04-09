في الجولة 23 من دوري روشن .. الاتفاق يتعثر بالتعادل أمام التعاون

تعثر فريق الاتفاق الأول لكرة القدم ، بالتعادل الإيجابي ، أمام مستضيفه التعاون بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد ، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة ، في افتتاح الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين.