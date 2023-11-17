الهلال يواصل تدريباته خلال فترة التوقف الدولي.. الفرج وسافيتش يواصلان التأهيل

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات بدنية ولياقية في صالة الإعداد البدني، وفرض الجهاز الفني تدريبات جري حول الملعب على مسافات وسرعات مختلفة، قبل أن يختتم المدير الفني "جورج جيسوس" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.