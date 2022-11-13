أخضر طائرة السيدات يطير إلى الأردن.. للمشاركة في بطولة آسيا

غادرت، اليوم الأحد، بعثة المنتخب السعودي لكرة الطائرة للسيدات إلى العاصمة الأردنية عمان؛ وذلك للمشاركة في بطولة غرب آسيا الأولى التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 24 من شهر نوفمبر الحالي.