أخضر طائرة السيدات يطير إلى الأردن.. للمشاركة في بطولة آسيا

غادرت، اليوم الأحد، بعثة المنتخب السعودي لكرة الطائرة للسيدات إلى العاصمة الأردنية عمان؛ وذلك للمشاركة في بطولة غرب آسيا الأولى التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 24 من شهر نوفمبر الحالي.
ويحلّ أخضر السيدات في المجموعة الأولى التي تضمّ منتخبات فلسطين والعراق ولبنان وسوريا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات الأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات.
وكان المنتخب أقام معسكرًا إعداديًا لمدة أسبوع في العاصمة الرياض تخلله تدريبات لياقية وتكتيكية.
قائمة البعثة:
- عضو مجلس الإدارة رئيسة الوفد حنان القحطاني.
- إداري المنتخب مها ناصر
- المدرب عبدالحميد الحديدي
- مساعد المدرب دانة المحسن
اللاعبات:
- في المحسن
- مها الحمودي
- نهى العمران
- ربى المطيري
- مايا غراب
- جنى داغستاني
- سارة غوث
- لجين القحطاني
- جود كعكي
- شهد محمد
- دانة البوعينين
- مروه الهوساوي
- رهف علي
- الجوهرة الجبرين.
وسيخوض الأخضر أولى مبارياته الثلاثاء المقبل، مع المنتخب العراقي عند الساعة 12 ظهرًا.