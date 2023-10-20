التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتحاد مع التعاون

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع شقيقه نادي التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.