التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتحاد مع التعاون

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع شقيقه نادي التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 10 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابياً بهدف لكل منهما.
هدفا المباراة سجلهما اللاعب كريم بنزيما للاتحاد في الدقيقة 22 قبل أن يسجل نفس اللاعب ولكن بالخطأ في مرماه هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 26.
بتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده عند النقطة رقم 23 في المركز الثاني كما رفع الاتحاد هو الآخر رصيده عند النقطة رقم 20 في المركز الثالث مؤقتاً.