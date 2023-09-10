مَن يقصد؟.. مدرب البرازيل يتهكم على انتقاد ضمّ نيمار للمنتخب البرازيلي

وكان خيسوس قد علّق سابقاً على استدعاء نيمار لمنتخب البرازيل قائلاً: "لا أعلم سبب وجود لاعب مصاب في تشكيلة البرازيل، إنه لن يلعب لأنه لا يستطيع اللعب، ولا حتى التدريب".