مَن يقصد؟.. مدرب البرازيل يتهكم على انتقاد ضمّ نيمار للمنتخب البرازيلي

ردّ البرازيلي "فرناندو دينيز"، مدرب المنتخب البرازيلي، على تصريحات سابقة لمدرب الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس، بسبب نجم الفريق نيمار جونيور.
وكان خيسوس قد علّق سابقاً على استدعاء نيمار لمنتخب البرازيل قائلاً: "لا أعلم سبب وجود لاعب مصاب في تشكيلة البرازيل، إنه لن يلعب لأنه لا يستطيع اللعب، ولا حتى التدريب".
وأضاف مدرب الهلال: "لا أرى أي مبررٍ لذهاب نيمار إلى البرازيل إذا كان مصاباً، إنه لا يتدرّب معنا فكيف يمكنه اللعب؟".
وردّ دينيز ساخراً دون ذكر اسم المدرب المقصود: "مَن لا يعرف ما الذي جاء نيمار إلى هنا ليفعله، فقد جاء ليفعل كل شيء هنا، تسجيل هدفين، وتحطيم الأرقام القياسية، والاستمتاع، وإظهار أنه مهتمٌ حقاً بالأمر".
وكان نيمار دا سيلفا نجم الهلال قد حقّق لقب الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل بعد تسجيله 79 هدفاً، متجاوزاً عدد أهداف الأسطورة بيليه.