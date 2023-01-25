مدرب النصر "جارسيا" قبل موقعة الاتحاد في السوبر: "تنتظرنا مواجهة صعبة"

وصف المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم "الفرنسي" جارسيا، "مواجهة فريقه أمام الاتحاد بالصعبة.
ويلتقي النصر نظيره الاتحاد مساء غد الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وأضاف "جارسيا" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجه: "استعددنا للاتحاد بتمارين استرجاعية مهمة كوننا لعبنا مباراة قبل يومين أمام الاتفاق، وواثق من أننا سنقدم مستوى مميزًا في المباراة".
واختتم مدرب الفريق العاصمي: "ستكون مواجهة الاتحاد صعبة على الفريقين؛ فالاتحاد منافس قوي لنا في الدوري الذي نتصدّره، وهو خلفنا بنقطتين، ونتمنّى أن يفوز الأفضل، بالتأكيد أتمناها نصراوية".