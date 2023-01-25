مدرب النصر "جارسيا" قبل موقعة الاتحاد في السوبر: "تنتظرنا مواجهة صعبة"

وأضاف "جارسيا" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجه: "استعددنا للاتحاد بتمارين استرجاعية مهمة كوننا لعبنا مباراة قبل يومين أمام الاتفاق، وواثق من أننا سنقدم مستوى مميزًا في المباراة".