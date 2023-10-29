رونالدو يواصل هيمنته.. ترتيب هدافي دوري "روشن" بعد نهاية الجولة الـ11

واحتل المركز الرابع كل من سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم، لاعبا الهلال، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر، وكريستيان تيو لاعب الفتح، وجورج كيفين نكودو (ضمك) برصيد 6 أهداف.