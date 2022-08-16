في ختام معسكر تركيا.. الاتفاق يختتم ودياته بمواجهة الخالدية البحريني

وكان التدريب الذي قاده الفرنسي باتريس كارتيرون قد بدأ بمحاضرة فنية في مقر المعسكر، ثم اشتمل المران الختامي الذي أقيم في الملعب بعد الإحماء على تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة عبر 3 مجموعات، ثم تركّز التدريب على الجانب الفني؛ حيث طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية على منتصف الملعب، واختتم المران بتقسيمة من 4 فرق، والتي شهدت تنافسًا كبيرًا تمكّن الفريق الأخضر من تحقيق الفوز.