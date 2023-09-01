ضمك يختتم تحضيراته لملاقاة الاتفاق.. وبعثة الفريق تتوجه للدمام

ركز المدير الفني الروماني كوزمين كونترا خلال الحصة التدريبية، على الجوانب الفنية؛ حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات بدنية ولياقية متنوعة، طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية التي سينتهجها في المباراة، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية.