البلجيكي "عدنان يانوزاي" يرفض عرضًا ضخمًا من "النصر"

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، سابقًا إن مدرب النصر الجديد رودي غارسيا هو الذي طلب من إدارة العالمي التعاقد مع عدنان يانوزاي.