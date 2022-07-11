البلجيكي "عدنان يانوزاي" يرفض عرضًا ضخمًا من "النصر"
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب البلجيكي عدنان يانوزاي اللاعب السابق لريال سوسيداد الإسباني رفض عرضًا ضخمًا من نادي النصر السعودي.
ووفقًا لموقع "as" الإسباني فإن اللاعب البلجيكي الذي انتهى عقده مع ريال سوسيداد في 30 يونيو، رفض عرض النصر الكبير للانتقال إلى الفريق خلال الموسم الجديد.
وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، سابقًا إن مدرب النصر الجديد رودي غارسيا هو الذي طلب من إدارة العالمي التعاقد مع عدنان يانوزاي.
ونجحت إدارة النصر في التعاقد مع المدرب رودي غارسيا لقيادة الفريق الفنية في الموسم الجديد، خلفًا للمدرب ميجيل أنخيل روسو عقب انتهاء الموسم الماضي.
وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لعقد صفقات جديدة خلال الموسم الجديد، إذ عانى بسبب تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات، كما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول دوري المحترفين.