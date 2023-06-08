"متوسّطة اللقية" بـ"صامطة جازان" يُحرز بطولة المملكة لدوري المدارس

كما قدم "عقدي" شكره وتقديره لفريق متوسطة اللقية، ومدير ومنسوبي المدرسة، وأولياء أمورهم؛ على هذا المنجز الرياضي، مبينًا أن "تعليم جازان" يزخر بالعديد من المواهب في مختلف الأنشطة الرياضية، وعلى رأسها كرة القدم، ومنوهًا إلى الدور الكبير لمدربيهم ومشرفيهم في تحقيق هذا الفوز الكبير، متمنيًا لهم تحقيقَ مزيد من المنجزات المختلفة.