"متوسّطة اللقية" بـ"صامطة جازان" يُحرز بطولة المملكة لدوري المدارس
حقّق فريقُ مدرسة متوسطة اللقية، التابع لمكتب تعليم صامطة بجازان، اليوم الخميس؛ لقبَ بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم لعام 2023م، للفئة العمرية 15 عامًا.
جاء ذلك بعد تغلُّبه على فريق مدرسة حافظ الحكمي من تعليم الرياض، عبر ركلات الترجيح، في المباراة الختامية التي أقيمت بمحافظة جدة، في إنجاز رياضي جديد لصالح تعليم ومنطقة جازان.
وكان فريق متوسطة اللقية من تعليم جازان، قد تأهّل لنهائي بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم، بعد أن حقّق الفوز في جميع مبارياته الست في جولة المجموعات، والتي سجل خلالها 15 هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه، ليتغلب على خصمه فريق مدرسة حافظ الحكمي من تعليم الرياض، فيما حقّق حارس الفريق جائزة أفضل حارس مرمى، ومكافأة مالية بلغت عشرة آلاف ريال.
بدوره رفع مديرُ عام "تعليم جازان" ملهي بن حسن عقدي، خالصَ التهاني والتبريكات بهذا المنجز الرياضي لأمير منطقة جازان ونائبه، منوهًا إلى الدعم والاهتمام والمتابعة التي يلمسها "تعليم جازان" منهما؛ الأمر الذي أسهم في حصد العديد من الإنجازات الرياضية والعلمية والثقافية والأدبية، ورفع اسم المنطقة عاليًا.
وأشاد "عقدي" باهتمام وحرص وزارة التعليم على اكتشاف المواهب الرياضية، والإسهام في استدامتها عبر إقامة المسابقات الرياضية المختلفة لطلبة المدارس؛ ومنها دوري المدارس.
كما قدم "عقدي" شكره وتقديره لفريق متوسطة اللقية، ومدير ومنسوبي المدرسة، وأولياء أمورهم؛ على هذا المنجز الرياضي، مبينًا أن "تعليم جازان" يزخر بالعديد من المواهب في مختلف الأنشطة الرياضية، وعلى رأسها كرة القدم، ومنوهًا إلى الدور الكبير لمدربيهم ومشرفيهم في تحقيق هذا الفوز الكبير، متمنيًا لهم تحقيقَ مزيد من المنجزات المختلفة.