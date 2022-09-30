"الهلال" يواصل الاستعداد لمواجهة "التعاون".. و"كاريلو" يشارك بالتدريبات

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة، مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة ضيفه "التعاون"، بعد غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ثم شرح "رامون دياز" عدداً من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.
والتحق "أندري كاريلو" في التدريبات الجمـاعية، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده، و اختتم "دياز" المران بتدريبات فنية متنوعة.
ويفتقد الهلال نجمه سالم الدوسري، قرابة أربعة أسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخراً، حيث أجرى سالم الدوسري يوم الاثنين الماضي، عملية استئصال الزائدة الدودية في مدينة أليكانتي في إسبانيا أثناء مشاركته في معسكر المنتخب تحضيراً لكأس العالم قطر 2022.
ويختتم الفريق مساء الغد تدريباته تأهباً للمباراة التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الشباب المتصدر، بعد الفوز في الجولات الأربع الماضية.