"الهلال" يواصل الاستعداد لمواجهة "التعاون".. و"كاريلو" يشارك بالتدريبات

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة، مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة ضيفه "التعاون"، بعد غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.