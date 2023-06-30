النصر والهلال يرغبان في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي

ووفقًا للصحفي الذي يعمل في "CBS sports" فإن النصر يأمل في أن يكون وجود رونالدو، حافزًا مهمًا في إقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق، في ظل رغبة الهلال أيضًا في التعاقد مع اللاعب.