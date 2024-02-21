عرضٌ مُغرٍ يقدمه "الهلال" لرودريغيز سانتوس لاعب وسط فنربخشة التركي

أبدى مسؤولو نادي الهلال رغبتهم في التعاقد مع النجم البرازيلي فرديريكو رودريغيز سانتوس، لاعب وسط فنربخشة التركي، خلال الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة "aspor"؛ فإن إدارة الهلال بدأت محادثاتها مع مسؤولي النادي التركي؛ من أجل انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي، حيث قدموا له عرضًا ضخمًا.
وأفادت الصحيفة بأن ممثلي النادي السعودي على استعداد لدفع رسوم انتقال قدرها 40 مليون يورو إلى فنربخشة مقابل الحصول على خدماته.
وانتقل اللاعب صاحب الـ30 عامًا لصفوف فنربخشة في أغسطس الماضي قادماً من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد مقابل 9.7 مليون يورو.