عرضٌ مُغرٍ يقدمه "الهلال" لرودريغيز سانتوس لاعب وسط فنربخشة التركي

وبحسب صحيفة "aspor"؛ فإن إدارة الهلال بدأت محادثاتها مع مسؤولي النادي التركي؛ من أجل انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي، حيث قدموا له عرضًا ضخمًا.