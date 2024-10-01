في ختام بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ.. إنجازات تاريخية للاتحاد السعودي للملاكمة والركل "الكيك بوكسينغ"
اختتمت مؤخرًا بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ أوزباكستان 2024، والتي أقيمت في مدينة طشكند بمشاركة أكثر من ألفي لاعب يمثلون 52 دولة، وحصد المنتخب السعودي 6 ميداليات متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية.
وتمكّن كل من المعتصم بن سالم وعبدالعزيز جعفري وتركي هوداني من التتويج بالذهب، بينما فازت سمية منشي بالميدالية الفضية، بعد تأهلها للدور النهائي، وأضاف راكان المالكي الميدالية الفضية الثانية، فيما اكتفى مجتبي الزاكي بالميدالية البرونزية.
على صعيد متصل، وفي خطوة غير مسبوقة، شاركت مها العنزي كأول مدربة سعودية ضمن الجهاز الفني للمنتخب السعودي الذي شارك في البطولة، كما شاركت أيضًا نادية الهلالي كأول حكمة سعودية دولية في بطولة عالمية، حيث تم ترشيحها ضمن فريق الحكام متعدد الجنسيات في البطولة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط الاستراتيجية للاتحاد السعودي للملاكمة والركل التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في رياضات الملاكمة والركل "الكيك بوكسينغ".