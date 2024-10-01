في ختام بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ.. إنجازات تاريخية للاتحاد السعودي للملاكمة والركل "الكيك بوكسينغ"

على صعيد متصل، وفي خطوة غير مسبوقة، شاركت مها العنزي كأول مدربة سعودية ضمن الجهاز الفني للمنتخب السعودي الذي شارك في البطولة، كما شاركت أيضًا نادية الهلالي كأول حكمة سعودية دولية في بطولة عالمية، حيث تم ترشيحها ضمن فريق الحكام متعدد الجنسيات في البطولة.