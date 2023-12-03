مدرب الاتحاد "جاياردو": هدفنا الصدارة أمام سباهان الإيراني.. ومشاركة "حجازي" تدريجية

قال مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الارجنتيني "جاياردو"، إن فريقه يسعى لحسم صدارة المجموعة الآسيوية ، حين يواجه سباهان الإيراني، غداً الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة لحساب الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال آسيا.
وتابع المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، الأحد: «مباراة الغد فرصة لنا للظهور بشكل جيد وحسم صدارة المجموعة، سنخوض المباراة بأفضل الخيارات المتاحة لنا، ونحترم أنظمة البطولة التي تقتصر على مشاركة 5 محترفين».
وأشار "جاياردو"، إلى أن مشاركة المصري أحمد حجازي قائد الفريق ستكون تدريجيـة بالتنسيق مع الطاقم الطبي للفريق الذي سيحدد عدد دقائق معينة تمهيدًا لعودته التي ستشكل إضافة مهمة لنا.