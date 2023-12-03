مدرب الاتحاد "جاياردو": هدفنا الصدارة أمام سباهان الإيراني.. ومشاركة "حجازي" تدريجية

قال مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الارجنتيني "جاياردو"، إن فريقه يسعى لحسم صدارة المجموعة الآسيوية ، حين يواجه سباهان الإيراني، غداً الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة لحساب الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال آسيا.