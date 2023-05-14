تحت شعار "الاحتفال بكرة القدم".. الأحساء تحتضن مهرجان اكتشاف المواهب

يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع نظيره الآسيوي مهرجان اكتشاف المواهب بمحافظة الأحساء، غدًا الاثنين، ويتزامن المهرجان الذي ينطلق عند الساعة 4:30 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، مع الذكرى العاشرة للاحتفال بإطلاق يوم كرة القدم للواعدين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.