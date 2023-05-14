تحت شعار "الاحتفال بكرة القدم".. الأحساء تحتضن مهرجان اكتشاف المواهب

يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع نظيره الآسيوي مهرجان اكتشاف المواهب بمحافظة الأحساء، غدًا الاثنين، ويتزامن المهرجان الذي ينطلق عند الساعة 4:30 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، مع الذكرى العاشرة للاحتفال بإطلاق يوم كرة القدم للواعدين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويهدف المهرجان للتأكيد على الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به كرة القدم، وذلك ضمن مسؤولية الاتحاد الآسيوي بتطوير اللعبة على مستوى النشء؛ لضمان استمرار شعبيتها في القارة الآسيوية.
كما يمثل المهرجان صورة من صور التعاون المستمر بين الاتحادين السعودي والآسيوي بما يخدم كرة القدم في القارة، ويسهم في تطويرها بالشكل الأمثل.