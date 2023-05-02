الاتحاد للابتعاد بالصدارة أكثر أمام التعاون.. والشباب لمصالحة جماهيره في لقاء الفتح

وتنطلق مباريات الجولة الأربعاء، في السابعة مساءً، عندما يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على التعاون في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بينما في التاسعة والنصف مساء، يواجه الشباب نظيره الفتح في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويستضيف الوحدة في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة القادم من خميس مشيط فريق ضمك.