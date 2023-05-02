الاتحاد للابتعاد بالصدارة أكثر أمام التعاون.. والشباب لمصالحة جماهيره في لقاء الفتح

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات منتظرة.
وتنطلق مباريات الجولة الأربعاء، في السابعة مساءً، عندما يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على التعاون في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بينما في التاسعة والنصف مساء، يواجه الشباب نظيره الفتح في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويستضيف الوحدة في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة القادم من خميس مشيط فريق ضمك.
يذكر أن النصر والهلال سبق أن التقيا في مباراة مقدمة لحساب هذه الجولة، لعبت في 18 أبريل الماضي، وانتهت بهدفين نظيفين للهلال على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بسبب خوض الهلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا ريد الياباني.