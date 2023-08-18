تحت قيادة ستيفن جيرارد.. الاتفاق يواصل انتصاراته بثنائية الحزم

واصل فريق الاتفاق نتائجه الإيجابية محققًا فوزه الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه الحزم بهدفين دون رد مساء أمس الجمعة على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.