تحت قيادة ستيفن جيرارد.. الاتفاق يواصل انتصاراته بثنائية الحزم

واصل فريق الاتفاق نتائجه الإيجابية محققًا فوزه الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب مضيفه الحزم بهدفين دون رد مساء أمس الجمعة على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
بادر السويدي روبين كوايسون بافتتاح باب التسجيل للضيوف عند الدقيقة الـ17 من مجريات الشوط الأول بتصويبة قوية، سكنت يمين الحارس التونسي أيمن دحمان.
وأضاف المهاجم البرازيلي فيتينهو الهدف الثاني لفريق الاتفاق من مجهود فردي مميز حينما ساق الكرة من قرابة منتصف الملعب قبل أن يطلق قذيفة صاروخية، وقف الحارس التونسي أيمن دحمان عاجزًا عن التصدي لها؛ لتعانق الشباك عند الدقيقة الـ52.
وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين؛ احتل بهما وصافة جدول الترتيب مؤقتًا، بينما بقي الحزم من دون أي نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير).