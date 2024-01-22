الاتفاق : تدريب رئيسي على 3 فترات قبل مواجهة الوحدة الإماراتي في البطولة الدولية

وكانت التدريبات الصباحية اشتملت على جري، وذلك عند الساعة الـ7:30 حيث تقدم الفريق المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في حين خصص الجهاز الفني اختبارًا لياقيًا لعددٍ من اللاعبين، وعند الساعة الـ10 صباحًا أجرى الفريق الإحماء والتمارين الوقائية، قبل تطبيق لاعبي الفريق الجانب التكتيكي في الملعب، ليختتم الأحمر الفترة الصباحية بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.