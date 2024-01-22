الاتفاق : تدريب رئيسي على 3 فترات قبل مواجهة الوحدة الإماراتي في البطولة الدولية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي اليوم الاثنين على 3 فترات صباحية ومسائية على ملعب معسكر أبو ظبي (واحة الكرامة) استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي مساء يوم الأربعاء في نهائي بطولة الوحدة الدولية الودية.
تأتي استعدادات الاتفاق في معسكر الإمارات والذي يستمر من 14 إلى 28 يناير الجاري تحضيرًا لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت التدريبات الصباحية اشتملت على جري، وذلك عند الساعة الـ7:30 حيث تقدم الفريق المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في حين خصص الجهاز الفني اختبارًا لياقيًا لعددٍ من اللاعبين، وعند الساعة الـ10 صباحًا أجرى الفريق الإحماء والتمارين الوقائية، قبل تطبيق لاعبي الفريق الجانب التكتيكي في الملعب، ليختتم الأحمر الفترة الصباحية بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.
في حين تركز تدريب الفترة المسائية على الجانب اللياقي، قبل أن يختتم اللاعبون المران بتدريب على الركلات الثابتة.