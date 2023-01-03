كريستيانو رونالدو: فخور جداً باللعب لنادي النصر

وأضاف "هذا يدل أن هناك رؤية وتخطيطاً"، مشيراً إلى أن صفقة رونالدو ليست صفقة لاعب فقط، وإنما نقل تجربة وإبداع وإلهام للشباب، وقدوة للنشء، وهو داعم لمشروع أكاديميات نادي النصر ستعلن خلال الفترة المقبلة.