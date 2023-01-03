كريستيانو رونالدو: فخور جداً باللعب لنادي النصر

في حفل جماهيري حاشد استقبلت الجماهير السعودية والنصراوية بملعب "مرسول بارك" لاعب النصر كريستيانو رونالدو.
وانطلق الحفل بمجموعة أغنيات قدمها المطرب الشاب عايض القرني، الذي كان مرتدياً زي نادي النصر، وسط تفاعل من الجماهير التي رددت اسم اللاعب وهي تحمل صوره وقميصه.
ثم ظهر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بصحبة رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، والمدير الفني للنادي، حيث عبر من خلال مؤتمر صحفي عن فخره باتخاذ قرار اللعب لنادي النصر.
وقال: "شعور جيد وسعيد جداً وفخور جداً بأخذ هذا القرار الكبير في حياتي الكروية بعد أن أتممت كل مهمتي في أوروبا على أحسن ما يرام، وفزت بكل الألقاب الممكنة".
بدوره اعتبر رئيس النادي مسلي آل معمر، أن وجود اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إضافة للدوري والرياضة السعودية، ونتيجة العمل والخطط التي تمت من سنوات.
وأضاف "هذا يدل أن هناك رؤية وتخطيطاً"، مشيراً إلى أن صفقة رونالدو ليست صفقة لاعب فقط، وإنما نقل تجربة وإبداع وإلهام للشباب، وقدوة للنشء، وهو داعم لمشروع أكاديميات نادي النصر ستعلن خلال الفترة المقبلة.