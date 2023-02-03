طاقم تحكيم أرجنتيني يقود مباراة "الفتح" و"النصر".. وسعودي لمواجهة "الاتفاق" و"العدالة"

أما مباراة الاتفاق وضيفه العدالة فتم اختيار طاقم وطني سعودي بقيادة ممدوح آل شهدان، على أن يعاونه كل من فهد العمري وأحمد العتيق، في حين ستكون غرفة الفيديو بعهدة خالد الطريس ومساعدة بدر الشمراني.