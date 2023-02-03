طاقم تحكيم أرجنتيني يقود مباراة "الفتح" و"النصر".. وسعودي لمواجهة "الاتفاق" و"العدالة"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباراتي اليوم الجمعة من منافسات الجولة الخامسة عشر لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023م.
فقد أسند إلى طاقم أرجنتيني إدارة مباراة الفتح وضيفه النصر بقيادة فرناندو رباليني والمقررة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
وسيساعده كل من مواطنيه دييغو بونفا كمساعد أول وغابرييل تشاد كمساعد ثانٍ، فيما يتولى ماورو فيجليانو قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي خلف الشمري.
أما مباراة الاتفاق وضيفه العدالة فتم اختيار طاقم وطني سعودي بقيادة ممدوح آل شهدان، على أن يعاونه كل من فهد العمري وأحمد العتيق، في حين ستكون غرفة الفيديو بعهدة خالد الطريس ومساعدة بدر الشمراني.