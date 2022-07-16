تعرف على ملاعب بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات للشباب في أبها

تستضيف ملاعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها ونادي ضمك في محافظة خميس مشيط مباريات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل، بمشاركة 18 منتخبًا.