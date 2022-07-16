تعرف على ملاعب بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات للشباب في أبها

تستضيف ملاعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها ونادي ضمك في محافظة خميس مشيط مباريات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل، بمشاركة 18 منتخبًا.
ويشارك في بطولة كأس العرب للشباب 2022، التي تنطلق منافساتها الأربعاء القادم، منتخبات السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات والعراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين وموريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.
يقع بالمحالة td مدينة أبها، افتتح عام 1984، على المساحة الإجمالية 242.750 متر مربع، وتقدر الطاقة الاستيعابية بـ20 ألف مشجع.
تحتوي المدينة على ملعب كرة قدم رئيس و 3 ملاعب رديفة وملاعب سداسية خارجية - صالة رياضية مغلقة - مسبح مغلـق - صالة تقوية رياضية - عيادة علاج طبيعي - عدد غرفتي تبديل ملابس رئيسة - قاعة مؤتمرات - مكاتب إدارية وفنية - مركز إعلامي - مسرح - قاعات اجتماعات - حديقة مركزية - مسجد - بيوت شباب.
يقع في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، تأسس عام 1972 ، عدد ألعابه 24 لعبة رياضية، الطاقة الاستيعابية 4700 مشجع.
ضمك هو أحد أندية المحترفين بالدوري السعودي لكرة القدم - ملعب كرة قـدم رئيس - ملعب رديف - ملاعب خارجية لكرة السلة ولكرة الطائرة وللتنس الأرضي - صالة رياضية مغلقة - مسبح مغلق - صالة تقوية رياضية - عيادة علاج طبيعي - عدد غرفتي تبديل ملابس رئيسة - قاعة مؤتمرات صحفية- - مكاتب إدارية وفنية - مركز إعلامي- مطعم داخلي - مجلس ضيافة لكبار الزوار- مسجد.
وكانت القرعة قد أسفرت عن 6 مجموعات، تضم كل منها 3 منتخبات, جاءت على النحو التالي:
المجموعة الأولى: منتخب السعودية – منتخب موريتانيا – منتخب العراق
المجموعة الثانية: منتخب الإمارات – منتخب الأردن – منتخب اليمن
المجموعة الثالثة: منتخب الجزائر – منتخب لبنان – منتخب ليبيا
المجموعة الرابعة: منتخب مصر – منتخب عمان – منتخب الصومال
المجموعة الخامسة: منتخب تونس – منتخب البحرين – منتخب جيبوتي
المجموعة السادسة: منتخب المغرب – منتخب السودان – منتخب فلسطين.