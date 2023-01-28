"فريق الفرع بالحريق" ينتزع كأس بطولة المملكة التأهيلية للتايكوندو لدرجة الناشئين

انتزع فريق الفرع من الحريق كأس بطولة المملكة التأهيليّة للتايكوندو لدرجة الناشئين بعد حصوله على "538" نقطة، وحلّ الهلال وصيفًا بـ"395" نقطة، وجاء فريق الشباب ثالثًا بـ"206" نقاط، وأبها رابعًا بـ"187" نقطة في البطولة التي أقيمت بالقرية الرياضية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة يومي الخميس والجمعة الماضيين، بمشاركة "291" لاعبًا يمثّلون "53" ناديًا.
حضر افتتاح البطولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد بن طالع العمري، وعضو مجلس الإدارة محمد نوح قاضي، وتوّجا أبطال الأوزان؛ حيث نال الذهب "مشاري بامسعود، أحمد كعبي، سعود الرامي، عبدالمحسن الشويبي - "الفرع"، نواف البيشي، نواف حسين - "الهلال"، خالد الشهراني ـ "أبها"، أحمد البشر - "الشباب"، إلياس الهذلي - "الوحدة"، وخالد الدوسري الذي قدّم أول ذهبية على مستوى المملكة لنادي الفيحاء الذي انضمّ حديثًا لمنافسات التايكوندو.
من جانبه أثنى العميد شداد العمري على الاستضافة المميزة والمعهودة من قبل القائمين على جامعة الملك عبدالعزيز، وخصّ بالشكر الأستاذ الدكتور مهند غازي عابد عميد شؤون الطلاب، والدكتور خالد أحمد الزهراني وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الرياضية بالجامعة، والدكتور عبدالرحمن شاهين مدير إدارة المرافق الرياضية في وكالة الأنشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلاب.
وأضاف العمري أن هذا الحدث يجسد على أرض الواقع التعاون والتلاحم بين الصروح التعليمية والرياضية، مشيدًا بجهود فريق التربية البدنية والمستوى الفني العالي الذي جسدته الأندية، متطلّعًا لتقديم الأفضل في قادم المنافسات.
وثمّن جهود فريق الدفاع عن النفس التطوعي على مساهمتهم في تنظيم فعاليات البطولة، مهنئًا الأندية المتأهّلة لكأس الأبطال.