"فريق الفرع بالحريق" ينتزع كأس بطولة المملكة التأهيلية للتايكوندو لدرجة الناشئين

انتزع فريق الفرع من الحريق كأس بطولة المملكة التأهيليّة للتايكوندو لدرجة الناشئين بعد حصوله على "538" نقطة، وحلّ الهلال وصيفًا بـ"395" نقطة، وجاء فريق الشباب ثالثًا بـ"206" نقاط، وأبها رابعًا بـ"187" نقطة في البطولة التي أقيمت بالقرية الرياضية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة يومي الخميس والجمعة الماضيين، بمشاركة "291" لاعبًا يمثّلون "53" ناديًا.