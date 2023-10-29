الاتحاد يواصل الاستعداد للفيحاء.. وإصابة تنقل الشنقيطي للمستشفى

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الأحد تحضيراته استعداداً لملاقاة الفيحاء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.