الاتحاد يواصل الاستعداد للفيحاء.. وإصابة تنقل الشنقيطي للمستشفى

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الأحد تحضيراته استعداداً لملاقاة الفيحاء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وخصص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو الحصة التدريبية للتركيز على النواحي الفنية والكرات الثابتة.
وعقد رئيس شركة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي قبل انطلاق التدريبات اجتماعاً بالأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، تم خلاله مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمسيرة الفريق في المرحلة الحالية.
وتواجد الثلاثي فابينهو وعمر هوساوي وعوض الناشري في العيــادة الطبيـة لمتابعة برامجهم العلاجية، فيما لم يشارك اللاعب إيغور كورنادو في التدريب بعد تعرضه لوعكة صحية.
وتعرض اللاعب مهند الشنقيطي لإصابة خلال التدريب، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية للاطمئنان على سلامته.