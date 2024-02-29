بطولة ليف جولف جدة تنطلق غدًا في نسختها الثالثة

وعلى مدار 3 أيام سيتنافس نخبة لاعبي الجولف عالميًّا على الفوز بلقب منافسات الأفراد والفرق، ضمن بطولة ليف جولف، يتقدمهم جون رام بطل الماسترز لعام 2023، والمنضمّ حديثًا لقائمة الأسماء المشاركة في بطولات ليف جولف، وتالور جوتش الفائز باللقب العام لمنافسات الأفراد في موسم 2023 ولاعب فريق سماش الجديد، إلى جانب برايسون ديشامبو الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة للجولف عام 2020. كما تتضمّن قائمةُ النجوم المشاركين في البطولة: كاميرون سميث الفائز ببطولة بريطانيا المفتوحة 2022 ونجم فريق ريبر، إلى جانب بروكس كيبكا الفائز ببطولة بي جي أي الأمريكية 2023 وحامل لقب منافسات الأفراد في بطولة ليف قولف جدة 2023. وتشهد البطولةُ أيضًا مشاركةَ أسطورة الجولف وقائد فريق هاي فلايرز "فيل ميكلسون"، وداستن جونسون قائد فريق فور أيسز، فضلًا عن بوبا واتسون نجم فريق رينج غوتس، ومارتن كايمر نجم فريق كليكس، وغيرهم الكثير.