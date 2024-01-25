في نسختها الخامسة.. بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل تعود للعُلا

أعلنت محافظة العلا عن عودة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل الشهر المقبل، حيث يتنافس أكثر من مئتين من أفضل الفرسان من جميع أنحاء العالم بين تضاريس العُلا وطرقاتها الصحراوية الوعرة.
وتُقام هذه البطولة بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالشراكة مع الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد السعودي للفروسية، وتعتبر إحدى أبرز الفعاليات الرائدة في جدول رياضة القدرة والتحمل الدولي. وتعود بنسختها الخامسة إلى الواحة القديمة يومي 10 و11 فبراير مع جائزة مالية هي الأكبر على مستوى بطولات القدرة والتحمل في العالم.
وتحضيراً لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 في العُلا، تشهد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل مشاركة نخبة من الفرسان في تحدي المستوى الثاني لمسافة 120 كيلومترًا وتحدي المستوى الثالث لمسافة 160 كيلومترًا على مدار يومين من الأجواء التنافسية الحماسية. وتسلط البطولة الضوء على قدرة الفرسان وخيولهم على الصمود في وجه الوقت والتحديات التي تنظرهم على طول مسار التحدي.
من جانبه قال زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا قائلاً: "نتطلع لانطلاق النسخة الخامسة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، ونثق بأن هذه النسخة ستحمل الكثير من المفاجآت والأجواء التنافسية المميزة. بدأت فكرة البطولة قبل عدة سنوات كمشروعٍ طموح، وهي الآن فعالية رئيسية ضمن جدول رياضة القدرة والتحمل الدولي. وشهدت البطولة اهتماماً كبيراً من قبل عشاق الرياضة ومجتمع الفروسية العالمي على حد سواء، الأمر الذي تعكسه مشاركة أكثر من 200 من الفرسان والفارسات المحترفين في هذه البطولة المنتظرة. كما نجدد ترحيبنا بضيوف العُلا من جميع أنحاء العالم، ونعدهم بتجربة رياضية عالمية المستوى خلال الأسابيع المقبلة".
وأضاف السحيباني: "أثبتت النقوش القديمة للخيول على صخور وجبال العلا ارتباطها بالحضارات التي عاشت في العلا على مر التاريخ. ونبذل العديد من الجهود لغرس أهمية الفروسية في قلوب وعقول الأجيال القادمة تماشياً مع التزامنا العميق بالحفاظ على هذا التقليد الثقافي العريق وإحيائِه. ومن خلال استضافة الأحداث الرائدة في مجال الفروسية، فإننا نهدف إلى الاحتفاء بعراقة هذه الرياضة التراثية ولنؤكد على تفانينا في تعزيز إرث يشهد على ارتباط العلا الخالد بعالم الفروسية".
وتستقبل البطولة نخبة من أبرز الفرسان والخيول والمدربين المميزين من جميع أنحاء العالم، مما يسلط الضوء على أهميتها في جدول رياضة القدرة والتحمل الدولي. كما تشهد البطولة حضوراً كريماً للعديد من الشخصيات الملكية المرموقة والأسماء البارزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتنطلق منافسات البطولة من قرية الفرسان للفروسية في العُلا مع تحدي المستوى الثاني لمسافة 120 كيلومترًا وتحدي المستوى الثالث لمسافة 160 كيلومترًا يومي السبت والأحد.
وتشكل قرية الفرسان للفروسية جزءاً من استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في تطوير وتنمية رياضة الفروسية على الصعيد المحلي إلى جانب تعزيز مكانة العُلا كوجهة استثنائية للرياضات التراثية.