في نسختها الخامسة.. بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل تعود للعُلا

من جانبه قال زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا قائلاً: "نتطلع لانطلاق النسخة الخامسة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، ونثق بأن هذه النسخة ستحمل الكثير من المفاجآت والأجواء التنافسية المميزة. بدأت فكرة البطولة قبل عدة سنوات كمشروعٍ طموح، وهي الآن فعالية رئيسية ضمن جدول رياضة القدرة والتحمل الدولي. وشهدت البطولة اهتماماً كبيراً من قبل عشاق الرياضة ومجتمع الفروسية العالمي على حد سواء، الأمر الذي تعكسه مشاركة أكثر من 200 من الفرسان والفارسات المحترفين في هذه البطولة المنتظرة. كما نجدد ترحيبنا بضيوف العُلا من جميع أنحاء العالم، ونعدهم بتجربة رياضية عالمية المستوى خلال الأسابيع المقبلة".