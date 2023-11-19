في مناورة ودية.. الأخضر 19 يفوز على منتخب صقور المستقبل

فاز المنتخب السعودي لسنّ 19 عام لكرة القدم، على صقور المستقبل، بنتيجة 3-1، في المناورة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن إطار معسكر "الأخضر" في إسبانيا، والممتدّ حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.