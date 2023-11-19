في مناورة ودية.. الأخضر 19 يفوز على منتخب صقور المستقبل

فاز المنتخب السعودي لسنّ 19 عام لكرة القدم، على صقور المستقبل، بنتيجة 3-1، في المناورة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن إطار معسكر "الأخضر" في إسبانيا، والممتدّ حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
وجاءت أهداف المنتخب السعودي عن طريق اللاعبين: ثامر الخيبري، وسعد حقوي، وراكان جمعان.
ودخل المدرب البرازيلي "ماركوس سواريز" المباراة بقائمة مكوّنة من: محمد البرية في حراسة المرمى، نواف الغليميش، صالح برناوي، سعود هارون، عواد أمان، حسن المسلم، بسام هزازي، رامز العطار، نواف البشري، سعد حقوي، ثامر الخيبري.
ويستأنف أخضر 19، غدًا الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا.