دورة الألعاب القتالية "الرياض 2023": المبارزة السعودية تحصد الذهب

وتستمر غدًا منافسات 4 رياضات، إذ تختتم منافسات مصارعة الحزام بمشاركة 80 لاعبًا ولاعبة، وسيكون التنافس على 10 أوزان هي 65، 70، 75، 80، 85، 90 كجم للرجال، وأوزان 55، 60، 65، 70 كجم للسيدات.