دورة الألعاب القتالية "الرياض 2023": المبارزة السعودية تحصد الذهب

رفعت السعودية رصيدها في دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" التي تستضيفها قاعة أرينا بجامعة الملك سعود بالرياض إلى 38 ميدالية، بعد أن حققت اليوم، 11 ميدالية (3 ذهبيات، 4 فضيات، 4 برونزيات) في ختام منافسات اليوم السادس للدورة.
وجاءت أولى الذهبيات عن طريق جواد الداوود في سلاح الابيه، وحصل عادل المطيري على ذهبية سلاح السيبر، وأحرزت دانة القحطاني ذهبية سلاح السيبر للسيدات، فيما حقق فيصل عابد فضية سلاح الابيه ونالت فوزية الخيبري فضية سلاح الابيه وحصلت الحسناء الحماد على فضية سلاح السيبر للسيدات، فيما حققت ندى عابد وزميلتها ضي العميري برونزية سلاح الابيه، وحصد محمد العمرو برونزية سلاح السيبر.
وفي منافسات الجوجيتسو أحرز الإماراتي خالد الشحي ذهبية وزن تحت 62 كجم، ونال السعودي عبدالملك المرضي فضية وزن تحت 62 كجم، والتايلاندي كوناثيب ياأون ذهبية وزن فوق 94 كجم للرجال، والألماني لوكاس بومبيك ذهبية وزن تحت 94 كجم، وحصد الإماراتي عبدالله القبيسي ذهبية (النيوازا) وزن تحت 94 كجم، فيما أحرزت الفلبينية جينا كايلا نابوليس ذهبية وزن تحت 52 كجم للسيدات، والفرنسية لورين لاجي ذهبية وزن فوق 70 كجم للسيدات.
وفي منافسات مصارعة "البنكراشن"، استحوذت أوكرانيا النصيب الأكبر من الميداليات الذهبية، حيث أحرز أولكسندر هولياييف ذهبية وزن 71 كجم، وسكيريلو هوروبيت ذهبية وزن 84 كجم، ورومان كيزيوك ذهبية 92 كجم، وبوهدان هنيدكو ذهبية وزن 100 كجم، فيما اقتنص الأذربيجاني علي جولييف ذهبية وزن 66 كجم.
وفي منافسات السيدات، حصدت الأوكرانية آنا بيزينار ذهبية وزن 53 كجم، وأحرزت الأوزبكية خيلولا سوبيروفا ذهبية وزن 57 كجم، والأوكرانية داريا تشيبيسوفا ذهبية وزن 65 كجم، والألمانية لورينا كوبرو ذهبية وزن 70 كجم، وحصدت الأمريكية مادلين أليس شيلمان ذهبية وزن 80 كجم.
وتستمر غدًا منافسات 4 رياضات، إذ تختتم منافسات مصارعة الحزام بمشاركة 80 لاعبًا ولاعبة، وسيكون التنافس على 10 أوزان هي 65، 70، 75، 80، 85، 90 كجم للرجال، وأوزان 55، 60، 65، 70 كجم للسيدات.
كما ستختتم منافسات الجوجيتسو التي ستشهد مسابقات الفئة البارالمبية، والتي ستبدأ بأوزان تحت 73 كجم، وتحت 84 كجم، وتحت 85 كجم للرجال، وأوزان تحت 60 كجم للسيدات، والفرق المختلطة.
وتتواصل منافسات اليوم الثاني للمبارزة والتي ستشهد منافسات سلاح الشيش للرجال والسيدات، ومنافسات سلاح الابيه للفرق للرجال والسيدات.
كما ستتواصل منافسات الملاكمة والركل، والتي ستشهد مباريات الدور نصف النهائي لفئتي الجوجيتسو القتالي والجوجيتسو النيوازا في أوزان تحت 62 كجم، وتحت 94 كجم، وفوق 94 كجم للرجال، وأوزان تحت 52 كجم، وفوق 70 كجم للسيدات.