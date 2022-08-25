في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.. قمة نارية تجمع برشلونة وبايرن ميونيخ وميلان

سحبت اليوم الخميس قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مدينة إسطنبول التركية.
ووضعت القرعة نادي برشلونة في مجموعة "الموت" التي ضمت أيضًا بايرن ميونيخ وإنتر وفيكتوريا بلزن.
وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:
- المجموعة الأولى: أياكس أمستردام، ليفربول، نابولي، رينجرز
- المجموعة الثانية: بورتو، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، كلوب بروج
- المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ، برشلونة، إنتر، فيكتوريا بلزن
- المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت، توتنهام، سبورتينغ لشبونة، مرسيليا
- المجموعة الخامسة: ميلان، تشيلسي، سالزبورغ، دينامو زغرب
- المجموعة السادسة: ريال مدريد، لايبزيغ، شاختار دونيتسك، سلتيك
- المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، إشبيلية، بوروسيا دورتموند، كوبنهاغن
- المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بنفيكا