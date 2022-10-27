دورة الألعاب السعودية 2022.. "رحمة الخواهر" تكتب التاريخ وتخطف أول ذهبية

سجلت رحمة الخواهر الرباعة في نادي النور إنجازًا تاريخيًّا في دورة الألعاب السعودية 2022 بعد أن خطفت أول ميدالية ذهبية في الدورة، إثر حصولها على المركز الأول في منافسات رفع الأثقال وزن 49 كجم التي جرت اليوم الخميس.
وحلت مارية السيهاتي في المركز الثاني، ونالت الميدالية الفضية، فيما جاءت منيرة عبد الله ثالثة، وحصلت على الميدالية البرونزية.
وتعد دورة الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ السعودية، وتستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي، و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.