دورة الألعاب السعودية 2022.. "رحمة الخواهر" تكتب التاريخ وتخطف أول ذهبية

سجلت رحمة الخواهر الرباعة في نادي النور إنجازًا تاريخيًّا في دورة الألعاب السعودية 2022 بعد أن خطفت أول ميدالية ذهبية في الدورة، إثر حصولها على المركز الأول في منافسات رفع الأثقال وزن 49 كجم التي جرت اليوم الخميس.