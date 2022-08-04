بعد ودية كوكسي .. الاتفاق يستأنف تدريباته وباخشوين يشيد بالحالة الانضباطية والبدنية

وأضاف باخشوين : "انتظم الدوليون في المرحلة الثانية كوايسون ونعيم وحامد ومحنشي وأحمد الغامدي، حيث يخضع نعيم إلى برنامج إعداد بدني خاص وسيشارك في المباريات الودية القادمة فور جاهزيته التامة، بينما هزاع الهزاع أكمل برنامجه الإعدادي بعد إصابته خلال فترة إعارته قبل نهاية الموسم، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات الودية القادمة، وفي المقابل تماثل أمين يونس للشفاء من فيروس كورونا وسيخضع لبرنامج إعدادي خاص فور وصوله، أما سنوسي هوساوي والذي أُجريت له عملية جراحية بسيطة في فخذه بأحد مستشفيات تركيا، يخضع إلى برنامج لياقي على أن ينتظم في التمارين الجماعية يوم الاثنين القادم بحسب تقرير طبيب النادي".