بعد ودية كوكسي .. الاتفاق يستأنف تدريباته وباخشوين يشيد بالحالة الانضباطية والبدنية

وسط أجواء كثيفة من الضباب استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الخميس على ملعب منتجع فناربخشة وذلك من خلال فترتين صباحية ومسائية بعد خوضه المباراة الودية الثانية استعدادًا للموسم الجديد 2022 /23 .
وكانت الفترة الأولى بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، بعد ذلك خاض الفريق مناورة تنافسية من 3 مجموعات تمكن الفريق البرتقالي من كسب الفوز.
وفي الحصة الثانية اشتملت على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات واختتم المران بتدريب المربعات للاستحواذ على الكرة من خلال 3 مجموعات .
ومن جهة أخرى أشاد عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق الكابتن عمر باخشوين المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بسير البرنامج الإعدادي لمعسكر تركيا والذي يُقام في منتجع فناربخشة الرياضي، مشيدًا بانضباطية اللاعبين وجديتهم لإنجاح المعسكر.
وقال المدير التنفيذي:" استعداد الفريق للموسم الجديد 2022 / 23 من خلال 3 مراحل بدأنا المرحلة الأولى وهي أسبوع التجمع واختيار القائمة المختارة للمعسكر ثم المرحلة الثانية حيث نوجد في معسكر تركيا والذي يستمر من 24 يوليو حتى 18 أغسطس وسيختتم الإعداد بالمرحلة الثالثة في الدمام".
وأضاف باخشوين : "انتظم الدوليون في المرحلة الثانية كوايسون ونعيم وحامد ومحنشي وأحمد الغامدي، حيث يخضع نعيم إلى برنامج إعداد بدني خاص وسيشارك في المباريات الودية القادمة فور جاهزيته التامة، بينما هزاع الهزاع أكمل برنامجه الإعدادي بعد إصابته خلال فترة إعارته قبل نهاية الموسم، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات الودية القادمة، وفي المقابل تماثل أمين يونس للشفاء من فيروس كورونا وسيخضع لبرنامج إعدادي خاص فور وصوله، أما سنوسي هوساوي والذي أُجريت له عملية جراحية بسيطة في فخذه بأحد مستشفيات تركيا، يخضع إلى برنامج لياقي على أن ينتظم في التمارين الجماعية يوم الاثنين القادم بحسب تقرير طبيب النادي".
وأشار المدير التنفيذي إلى أن إدارة النادي حريصة على العمل بتعزيز صفوف الفريق بلاعبين أجانب وسيتم الإعلان عنهم عبر حساب النادي الرسمي فور التوقيع النهائي معهم .