الإسباني "فيسنتي مورينو" مديرًا فنيًّا للشباب

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم الخميس، التعاقد رسميًّا مع المدرب الإسباني فيسنتي مورينو، لتدريب الفريق الكروي الأول خلال منافسات الموسم المقبل.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وقعت إدارة الشباب عقدًا مع المدير الفني الإسباني السيد "فيسنتي مورينو" وطاقمه المساعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لمدة موسم رياضي".
وتابع البيان: "وبدورها تمنت إدارة النادي التوفيق لمورينو في مهمته المقبلة مع شيخ الأندية".
ووقع اختيار إدارة الشباب على فيسنتي مورينو بعدما ألغت اتفاقها مع مواطنه خافيير كاييخا قبل بدء مهمته التدريبية، بسبب تغييره عدد المساعدين، وإصراره على مساعد مدرب 29 عامًا رفضته الإدارة.
ويعتبر فيسنتي مورينو بلا ناد منذ رحيله عن إسبانيول في مايو الماضى، علمًا أنه سبق أن درب أندية ريال مايوركا وجيمناستيك وخيريز في إسبانيا.
وتولى مورينو تدريب إسبانيول فى أغسطس 2020، بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية، وكان مسؤولًا عن إعادة الفريق للدرجة الأولى، قبل أن تتم إقالته في مايو الماضي.
وبدأ المدرب الإسباني مسيرته التدريبية مع الفئات السنية لنادي فالنسيا في يوليو 1995، ثم انتقل بعدها إلى أونتينيينت، وبعدها إلى جواديكس وخيريث الأندلسيين، وريال مايوركا.
وتعد أطول مسيرة تدريبية لفيسنتي مورينو كانت مع جيمناستيك، وقاده في 147 مباراة بين 2013 و2016، مقابل 133 مباراة مع ريال مايوركا بين 2017 و2020، و85 مباراة مع إسبانيول بين 2020 و2022، و26 مباراة مع خيريز بين 2011 و2012.
وحقّق فيسنتي مورينو مع إسبانيول لقب الدوري الإسباني للدرجة الثانية موسم 2020/ 2021، وأعاده إلى دوري الدرجة الأولى، قبل أن تتم إقالته.