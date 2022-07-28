الإسباني "فيسنتي مورينو" مديرًا فنيًّا للشباب

وتعد أطول مسيرة تدريبية لفيسنتي مورينو كانت مع جيمناستيك، وقاده في 147 مباراة بين 2013 و2016، مقابل 133 مباراة مع ريال مايوركا بين 2017 و2020، و85 مباراة مع إسبانيول بين 2020 و2022، و26 مباراة مع خيريز بين 2011 و2012.