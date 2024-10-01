نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. محافظ الطائف يشهد ختام مهرجان "جادة الإبل"

وخلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين كلمة ألقاها نيابة عنه الرئيس التنفيذي للنادي الدكتور باتل العنزي، قدم خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ‏المشرف العام على نادي الإبل، حفظهما الله، على التوجيهات والدعم المستمر لتطوير وتمكين قطاع الإبل، والوصول به إلى أعلى المنصات المحلية والدولية‏، وتحقيق معدلات مرتفعة بالموروث وحفظه.