نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. محافظ الطائف يشهد ختام مهرجان "جادة الإبل"

نيابة عن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شهد الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم؛ ختام فعاليات مهرجان "جادة الإبل" بالطائف.
وكان في استقبال محافظ الطائف لدى وصوله مقر الحفل بميدان الهجن: الرئيس التنفيذي لنادي الإبل الدكتور باتل بن خالد العنزي، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية ولجان المهرجان.
وخلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين كلمة ألقاها نيابة عنه الرئيس التنفيذي للنادي الدكتور باتل العنزي، قدم خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، حفظهما الله، على التوجيهات والدعم المستمر لتطوير وتمكين قطاع الإبل، والوصول به إلى أعلى المنصات المحلية والدولية، وتحقيق معدلات مرتفعة بالموروث وحفظه.
وأعلن نجاح جادة الإبل بالطائف من خلال العمل المتواصل والمنافسات الشريفة بتحقيق 2400 ساعة عمل عبر أكثر من 15 لجنة عاملة، خدمت أكثر من 900 مشارك مسجل في هذا المهرجان يمتلكون أكثر من 3000 متن من الإبل.
وأشار إلى دور المهرجان في رفع المحافظة بالأشغال الفندقية ودور الضيافة وحركة البيع والشراء في قطاع التجزئة والمستلزمات الحرفية والمطاعم والمقاهي وحركة الطيران وفتح الفرص الوظيفية؛ مما يؤكد الجودة النوعية والقيمة المضافة في مهرجانات الإبل، مشيدًا بتعاون وجهود محافظ الطائف وجميع المسؤولين والجهات الحكومية في المحافظة، وتسخيرهم جميع إمكانات المحافظة لنجاح فعاليات هذا المهرجان ومسابقاته التي شهدت منافسات حامية.
وفي ختام الحفل توَّج الأمير سعود بن نهار بن سعود الفائزين في منافسات جادة الإبل بالطائف، كما كرَّم لجان التحكيم، ورعاة المهرجان.