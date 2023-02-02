دوري روشن .. الوقت القاتل يمنح التعاون نقاط الباطن

نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم بالتغلب على النقص العددي في صفوفه ليخطف فوزاً قاتلاً على مضيفه الباطن بهدف دون رد اليوم الخميس على أرض ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.