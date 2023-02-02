دوري روشن .. الوقت القاتل يمنح التعاون نقاط الباطن

نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم بالتغلب على النقص العددي في صفوفه ليخطف فوزاً قاتلاً على مضيفه الباطن بهدف دون رد اليوم الخميس على أرض ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
شهد الشوط الأول إشهار حكم المباراة ماجد الشمراني البطاقة الحمراء بوجه مدافع التعاون سليمان هزازي إثر تدخله العنيف على نواف السحيمي لاعب الباطن وذلك في الدقيقة (45+5).
وتمكن الضيوف من خطف هدف الانتصار الوحيد في الوقت القاتل وبالتحديد في الدقيقة (90+2) عن طريق حسن كادش الذي تلقى تمريرة عرضية من كاكو ليهيئ الكرة لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية بمرمى الباطن.
بهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الخامس بينما تجمد رصيد الباطن عند 3 نقاط بالمركز السادس عشر والأخير.