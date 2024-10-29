كأس الملك.. الرائد يتخطّى عقبة النجمة بهدف "العمري"

تأهّل فريق الرائد الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك، عقب تغلُّبه على مضيفه النجمة "درجة أولى" بهدف دون ردّ، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب صالح العمري بطريقة جميلة، حينما سدّد الكرة من فوق الحارس في الدقيقة 38 من مجريات الشوط الأول.
وشهدت المباراةُ إشهارَ الحَكَم محمد السماعيل البطاقة الحمراء للاعب النجمة أسامة البواردي، عند الدقيقة 30 من زمن اللقاء.
كما شهد اللقاءُ إهدارَ فريق النجمة ركلة جزاء نتيجة تصدّي الحارس "مشاري سنيور" في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا الضائع للشوط الأول.