كأس الملك.. الرائد يتخطّى عقبة النجمة بهدف "العمري"

تأهّل فريق الرائد الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك، عقب تغلُّبه على مضيفه النجمة "درجة أولى" بهدف دون ردّ، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.