صافرة "محمود البنا" تضبط قمة النصر السعودي والرجاء المغربي

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، إدارة مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023, المقامة في السعودية للحكم المصري محمود البنا، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين، وأمين عمر حكمًا رابعًا، ومحمد خلف من الأردن حكمًا خامسًا، بينما يتواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو ويعاونه التونسي خليل حسابي.