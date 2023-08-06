صافرة "محمود البنا" تضبط قمة النصر السعودي والرجاء المغربي

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، إدارة مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023, المقامة في السعودية للحكم المصري محمود البنا، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين، وأمين عمر حكمًا رابعًا، ومحمد خلف من الأردن حكمًا خامسًا، بينما يتواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو ويعاونه التونسي خليل حسابي.
على الجانب الآخر، يتولى الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم، قيادة مواجهة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي لحساب الدور نفسه.
ويساعد لحلو كل من فراري مقران مساعد أول، وأكرم زرهوني مساعد ثانٍ، والحكم الرابع لطفي بكواسة، وسيكون سمير كراز حكمًا للفيديو، ومعه المساعد الحسن أزكاو.