اتحاد القدم يتوعَّد المسيئين لإدارة المنتخب الأول بالعقاب

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "إشارة إلى ما تم تداوله من تقارير إعلامية تجاه إدارة المنتخـب الوطني الأول، والتي تضمنت تجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة".