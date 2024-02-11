اتحاد القدم يتوعَّد المسيئين لإدارة المنتخب الأول بالعقاب

رياضة
اتحاد القدم يتوعَّد المسيئين لإدارة المنتخب الأول بالعقاب
أكدت الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم التزامها الكامل بحفظ حقوق منسوبي إدارة المنتخب الوطني تجاه التقارير الإعلامية التي تضمنت تجاوزات وروايات مغلوطة.
وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "إشارة إلى ما تم تداوله من تقارير إعلامية تجاه إدارة المنتخـب الوطني الأول، والتي تضمنت تجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة".
وأضاف :"عليه، تؤكد الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم التزامها الكامل بالعمل على حفظ حقوق منسوبي إدارة المنتخب الوطني وستقوم باتخاذ سائر الإجراءات القانونية وإحالة ما جاء في التقارير الإعلامية من مغالطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك".