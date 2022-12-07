غدًا.. انطلاق النسخة الثانية من بطولة "قفز السعودية"

وتستمر المنافسات في اليوم الثاني "الجمعة" لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم، وتشهد من خلالها الإثارة والحماس في منافسات الشوط التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، فيما تختتم منافسات الأربع نجوم في العاشر من ديسمبر الجاري بإقامة شوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 120، و130 سم، وشوطين للأربع نجوم يبلغ فيها ارتفاع الحواجز 145 سم، فيما ستكون الجائزة الكبرى في الشوط الذي يبلغ ارتفاع الحاجز فيه 150 سم، ومن خلاله ستختتم منافسات الأربع نجوم من البطولة في أسبوعها الأول.