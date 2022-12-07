غدًا.. انطلاق النسخة الثانية من بطولة "قفز السعودية"

تنطلق غدًا "الخميس" على إسطبلات ميدان قفز السعودية في الجنادرية، منافسات الأسبوع الأول من النسخة الثانية في بطولة "قفز السعودية" التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات التابعة للاتحاد السعودي للفروسية، وذلك خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر الجاري، في رياضة قفز الحواجز لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم"، بمشاركة 139 فارسًا وفارسة يمثلون 22 دولة، 198 جوادًا.
وتشارك السعودية بـ62 فارسًا وفارسة كأكثر المشاركين، يأتي في مقدمتهم الفارس كمال باحمدان، والفارس عبد الله الشربتلي، والفارس عبد الرحمن الراجحي، والفارس خالد المبطي.
وتشهد البطولة إقامة 12 شوطًا لفئة النجمة الواحدة، والأربع نجوم؛ حيث ستقام في اليوم الأول أربعة أشواط، تبدأ بشوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 115، و125 سم، وشوطين للأربع نجوم بارتفاعات الحواجز 140، و150 سم.
وتستمر المنافسات في اليوم الثاني "الجمعة" لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم، وتشهد من خلالها الإثارة والحماس في منافسات الشوط التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، فيما تختتم منافسات الأربع نجوم في العاشر من ديسمبر الجاري بإقامة شوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 120، و130 سم، وشوطين للأربع نجوم يبلغ فيها ارتفاع الحواجز 145 سم، فيما ستكون الجائزة الكبرى في الشوط الذي يبلغ ارتفاع الحاجز فيه 150 سم، ومن خلاله ستختتم منافسات الأربع نجوم من البطولة في أسبوعها الأول.
كما تشهد منافسات الأسبوع الأول في البطولة عديدًا من الفعاليات المصاحبة، إضافة إلى إقامة الحفلات الغنائية، بمشاركة عدد من نجوم الأغنية السعودية، والعربية.