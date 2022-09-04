إعلاميون رياضيون: نغمة الغيابات المؤثّرة في ‎"النصر" غير مبرّر لهذا الأداء الباهت!

سلّط برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة "الرياضية 24" من خلال العديد من النقاد الرياضيين، الضوء على أسباب خسارة النصر بالأمس أمام التعاون "1/0" ضمن ثاني جولات دوري روشن للمحترفين.
قال الناقد الرياضي عايد الرشيدي متعجبًا: "النصر يعدّ الأعلى قيمة سوقية في القارة الآسيوية، ولكننا لم نشاهد لاعبين بمستوى هذه القيمة، والمشاهد لم يرَ مباراة ممتعة".
من جانبه قال عبد الكريم الحمد: "خسارة النصر من التعاون ليست مفاجأة؛ فالنصر رغم استعداداته القوية للموسم الجديد وتعاقده مع مدرب ولاعبين مميزين، إلا أنه لم يقدم أداء مميزًا حتى الآن.
وأضاف عبدالكريم: أن النصر ما زال ينقصه انسجام إداري وفني ولاعبون، كما هو في الهلال الذي يظهر بوضوح من خلال مبارياته الأولى في الدوري.
وأكمل الحمد حديثه: "نغمة الغيابات المؤثرة في النصر غير مبرر لهذا لأداء؛ فهناك أندية تلعب بغيابات بارزة وتنجح في تحقيق الفوز.
وتحدّث أيضًا الناقد "مساعد الجريسي" قائلًا: "بصمة مدرب النصر رودي غارسيا غير واضحة مع الفريق حتى الآن، رغم تعاقد النصر معه في بداية فترة الانتقالات وخوض العديد من المباريات الودّيّة".
وأضاف الجريسي: "هذا ليس النصر الذي يتمنّاه الجمهور النصراوي، ولا هذا غارسيا الذي تحدث عنه الإعلاميون كثيرًا، فقد حقّق فوزًا محدودًا في مباراته على الوحدة في الجولة الأولى، وخسارته أمام التعاون في الجولة الثانية".
وتوقّف رصيد النصر بنتيجة مباراة الأمس عند 3 نقاط فقط، بينما رفع التعاون رصيده إلى 6 نقاط في جدول ترتيب دوري "روشن" السعودي.