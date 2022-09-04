إعلاميون رياضيون: نغمة الغيابات المؤثّرة في ‎"النصر" غير مبرّر لهذا الأداء الباهت!

وأضاف الجريسي: "هذا ليس النصر الذي يتمنّاه الجمهور النصراوي، ولا هذا غارسيا الذي تحدث عنه الإعلاميون كثيرًا، فقد حقّق فوزًا محدودًا في مباراته على الوحدة في الجولة الأولى، وخسارته أمام التعاون في الجولة الثانية".