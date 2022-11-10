بفارق 31 نقطة.. أخضر السلة يفوز على نظيره الهندي

فاز المنتخب السعودي لكرة السلة على نظيره الهندي 85-54 في اللقاء الذي أُقيم اليوم على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبد الله في جدة في النافذة الخامسة بتصفيات كأس العالم، الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب السعودي 38-28.
قدم لاعبو المنتخب السعودي مستوى جيدًا وظهرت بصمات مدربه الجديد يوهان غويا كرز على أداء ولاعبي الأخضر خصوصًا في الأداء الدفاعي والذي كان مفتاح الفوز للمنتخب في لقاء اليوم والاعتماد على الأداء السريع والذي منح الأفضلية للمنتخب السعودي في الهجوم، واعتمد المدرب على عددٍ من اللاعبين والذين يمثلون المنتخب لأول مرة وقدموا مستوى جيدًا ومقنعًا في اللقاء.
ويلعب المنتخب السعودي مع نظيره الفلبيني، السبت المقبل، وذلك على الصالة نفسها.