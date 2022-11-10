بفارق 31 نقطة.. أخضر السلة يفوز على نظيره الهندي

قدم لاعبو المنتخب السعودي مستوى جيدًا وظهرت بصمات مدربه الجديد يوهان غويا كرز على أداء ولاعبي الأخضر خصوصًا في الأداء الدفاعي والذي كان مفتاح الفوز للمنتخب في لقاء اليوم والاعتماد على الأداء السريع والذي منح الأفضلية للمنتخب السعودي في الهجوم، واعتمد المدرب على عددٍ من اللاعبين والذين يمثلون المنتخب لأول مرة وقدموا مستوى جيدًا ومقنعًا في اللقاء.