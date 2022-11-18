مصر تتغلب على بلجيكا بهدفين قبل انطلاق مونديال قطر

حقق المنتخب المصري فوزاً بهدفين لهدف، على نظيره البلجيكي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت.