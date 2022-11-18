مصر تتغلب على بلجيكا بهدفين قبل انطلاق مونديال قطر

حقق المنتخب المصري فوزاً بهدفين لهدف، على نظيره البلجيكي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت.
ويمثل اللقاء آخر بروفة ودية لـلمنتخب البلجيكي قبل مواجهة كرواتيا والمغرب وكندا في الدور الأول من المونديال.
وتقدم الفراعنة بهدفي مهاجمي نانت الفرنسي مصطفى محمد (34) وطرابزون سبور التركي محمود حسن "تريزيغيه" (46)، وقلص المنتخب البلجيكي الفارق في الشوط الثاني عبر البديل مهاجم لانس الفرنسي لويس أوبيندا (76).
وجاءت الخسارة قبل أربعة أيام على خوض منتخب بلجيكا لمباراته الأولى في المونديال القطري ضد كندا ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة التي تضم المغرب وكرواتيا وصيفة المونديال الروسي 2018.
وهذا هو الفوز الرابع لمصر على بلجيكا في خمس مواجهات جمعت بينهما مقابل خسارة واحدة.