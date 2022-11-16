بهدف وحيد.. "الأخضر" يختتم تجاربه الودية بالخسارة أمام "كرواتيا"

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تجاربه الودية بالخسارة أمام المنتخب الكرواتي في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين عصر اليوم.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين بهزيمة الأخضر بهدف سجله اللاعب كراماريتش في الدقيقة 82، وذلك في ختام وديات الأخضر السعودي استعدادًا لبدء مباريات كأس العالم.
وخاض المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية عددًا من المباريات الودية؛ حيث انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية "1/ 0"، ثم تعادل أمام ألبانيا "1/1"، كما تعادل سلبيًّا أمام منتخب هندوراس، كما حقق فوزًا بنتيجة "1/ 0" أمام منتخب آيسلندا، وتعادلًا أمام بنما.
وتأهّل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد تصدُّره المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال؛ حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام المنتخب الياباني.
وأسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم في قطر يوم 22 نوفمبر المقبل؛ حيث يلتقي الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا، وأخيرًا مبارياته أمام المكسيك.