رياضة
الهلال يتصدر قائمة الأندية الأكثر تمريرات في الثلث الأخير من الملعب
كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة الأندية السعودية الأكثر تمريرات في الثلث الأخير من الملعب .
وتصدر قائمة الأكثر تمريرات نادي الهلال، الذي نجح في تحقيق 2267 تمريرة، يليه بالمركز الثاني نادي النصر برصيد 2155 تمريرة بالثلث الأخير من الملعب .
واحتل المركز الثالث نادي الاتحاد برصيد 1952 تمريرة، ثم حل الشباب رابعًا، والذي نجح في تحقيق 1932 تمريرة، بينما جاء التعاون بالمركز الخامس برصيد 1818 تمريرة.
ويتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة، بينما يقع الاتحاد بالمركز الخامس برصيد 24 نقطة.