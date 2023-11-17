الهلال يتصدر قائمة الأندية الأكثر تمريرات في الثلث الأخير من الملعب

واحتل المركز الثالث نادي الاتحاد برصيد 1952 تمريرة، ثم حل الشباب رابعًا، والذي نجح في تحقيق 1932 تمريرة، بينما جاء التعاون بالمركز الخامس برصيد 1818 تمريرة.