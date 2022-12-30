وزير الرياضة يُرحِّب بتعاقد النصر مع رونالدو.. ويؤكد دعم بقية الأندية بصفقات نوعية

وكتب النصر على موقعه الرسمي على "تويتر": "وقَّع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر عقدًا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو حتى عام 2025". مضيفًا بأن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد، وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.