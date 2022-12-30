وزير الرياضة يُرحِّب بتعاقد النصر مع رونالدو.. ويؤكد دعم بقية الأندية بصفقات نوعية

علَّق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على انضمام أفضل لاعب في العالم خمس مرات لصفوف نادي النصر بصفقة انتقال حُر حتى 2025.
وقال وزير الرياضة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "سعيد بوجود أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية. مرحبًا بك كريستيانو رونالدو في السعودية".
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "سندعم بقية أنديتنا بصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبًا".
وكان نادي النصر قد أعلن ضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق بعقد يمتد حتى عام 2025؛ وذلك بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.
وكتب النصر على موقعه الرسمي على "تويتر": "وقَّع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر عقدًا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو حتى عام 2025". مضيفًا بأن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد، وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.