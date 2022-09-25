لمواجهة اليابان في افتتاح كأس آسيا.. أخضر الصالات يواصل تحضيراته

وأدى (أخضر الصالات)، اليوم (الأحد)، تدريباته على صالة اللجنة الأولمبية الكويتية، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية لدى اللاعبين، قبل أن يتم تقسيمهم إلى مجموعات وإجراء تمارين تكتيكية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.