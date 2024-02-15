في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا وبثلاثية: "كبير آسيا" الهلال يقلب الطاولة أمام سباهان

وسط حضور أكثر من 50 ألف متفرج، عاد فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم بانتصار ثمين من أمام نظيره سباهان الإيراني بنتيجة "3/ 1"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "نقش جهان" في إيران، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023 "لقاء الذهاب"، بقيادة الحكم الكويتي "أحمد العلي".
الشوط الأول انتهى بتقدم سباهان بهدف دون مقابل، جاء عن طريق "رامين" في الدقيقة 37، إثر خطأ في التغطية الدفاعية للأزرق من قبل "الشهراني، والبليهي".
وفي الشوط الثاني عدّل الهلالُ النتيجةَ في الدقيقة 57 عن طريق "مالكوم"، بعد كرة مرتدّة سريعة للأزرق، وقبلها تألق "ياسين بونو" في التصدي لكرة إيرانية صعبة.
وفي الدقيقة 76 خرج لاعب سباهان "محمد داشكر" بالبطاقة الحمراء، ليكمل المستضيف اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع "90+4" يقلب الهلالُ النتيجةَ برأسية رائعة من قبل هداف الفريق "ميتروفيتش".
ويؤكد عبدالله الحمدان انتصار الهلال بهدف ثالث في الدقيقة "6+90".
وينتظر الهلالُ شوطًا آخر أمام سباهان في العاصمة السعودية الرياض، من أجل حسم التأهل "رسميًّا" لدور ربع النهائي الآسيوي.