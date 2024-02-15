في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا وبثلاثية: "كبير آسيا" الهلال يقلب الطاولة أمام سباهان

وسط حضور أكثر من 50 ألف متفرج، عاد فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم بانتصار ثمين من أمام نظيره سباهان الإيراني بنتيجة "3/ 1"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "نقش جهان" في إيران، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023 "لقاء الذهاب"، بقيادة الحكم الكويتي "أحمد العلي".